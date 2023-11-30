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        Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 24 gözaltı

        ŞANLIURFA'nınSiverek ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik 13 ayrı adrese yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:40
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        Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda 24 gözaltı
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        ŞANLIURFA'nınSiverek ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik 13 ayrı adrese yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin araştırmasında 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda; 3 uzun namlulu tüfek, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, olayla ilgili 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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