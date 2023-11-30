Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yetimler için yapılan 100 deprem konutu ücretsiz tahsis edilecek

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ailesinden bir bireyi kaybedenlere ve yetimlerin kullanımına sunulmak üzere Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan 100 deprem konutu, ücretsiz tahsis edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yetimler için yapılan 100 deprem konutu ücretsiz tahsis edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ailesinden bir bireyi kaybedenlere ve yetimlerin kullanımına sunulmak üzere Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan 100 deprem konutu, ücretsiz tahsis edilecek.

        Şahinbey Belediyesi, depremlerde aileden bir bireyini kaybeden ya da yetim olanlara destek vermek amacıyla ilçenin Mavikent Mahallesi'nde 100 çelik konstrüksiyonlu deprem konutu yaptırmaya karar verdi.

        Kısa sürede çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 ay önce temelini attıkları evleri tamamladı.

        Japonya'daki ev mimarisinden esinlenilen ve 64 metrekare oturum alanına sahip evlerin her iki tarafında da yeşil alan bulunuyor.

        Eşya desteğinin de verileceği evlerin tapusu ise Şahinbey Kaymakamlığına teslim edilecek.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak için projeyi yaptıklarını söyledi.

        Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Yetim ailelere 100 adet tek katlı 64 metrekareden oluşan konutumuzu tamamladık. Şimdi özellikle yetim ailelerden içlerinde en ihtiyaç sahibi olanları seçerek evleri onlara tahsis edeceğiz. Herhangi bir ücret ödemeden kalacaklar. Çocuklar büyüyüp kendi hayatlarını kurtardıklarında ise o ailelerin yerine başka yetim aileleri alacağız. Burada her şeyi düşündük. Tek katlı, kibar bir ev oldu. Arkası park alanı, hobi bahçesi gibi alanları var. Evlerimiz doğalgazlı, kombisine kadar koyduk. İhtiyaç sahibi ailelerin ev eşyalarına da destek olup burada barınmalarını sağlayacağız."

        - Japon evleri örnek alındı

        Vatandaşların duasını almanın kendileri için yeterli olacağını belirten Tahmazoğlu, vatandaşların huzur içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

        Evlerin 5 ayda tamamlandığını dile getiren Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

        "Önümüzdeki haftadan itibaren aileleri buraya yerleştirmeye başlayacağız. Evler birbirini görmüyor, sırt sırta hepsi. Ayrı ayrı bahçeleri var. Huzurlu ve mutlulukla oturabilecekleri evler oldu. Normal bir aileye yetecek kadar büyük. İçerisinde normal dairede olması gereken her şey var. Daha önce Japonya'ya gitmiştim. Japonya'nın en büyük evi 60, burası 64 metrekare."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Filmleri Günleri" başladı
        Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Filmleri Günleri" başladı
        Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak
        Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak
        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti
        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti
        Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK şüphelisi tutuklandı
        Gaziantep'te çocuk parkını yakan 5 PKK şüphelisi tutuklandı