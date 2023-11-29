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        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:07
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        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ilçesindeki inşaat alanından demir ve Şahinbey ilçesindeki bir tarladan zeytin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, olayları gerçekleştirdiği gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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