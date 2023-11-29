Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ilçesindeki inşaat alanından demir ve Şahinbey ilçesindeki bir tarladan zeytin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayları gerçekleştirdiği gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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