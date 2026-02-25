Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda gümrük kaçağı 6 bin 890 paket sigara ve 3 bin 550 litre akaryakıt ele geçirdi, 10 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        Toprak altından fışkırdı! Depoda korumaya alındı
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi

        Benzer Haberler

        Kafasındaki nadir tümör alındı, hayata tekrar gülümsedi Gaziantep'te 1,5 ya...
        Kafasındaki nadir tümör alındı, hayata tekrar gülümsedi Gaziantep'te 1,5 ya...
        Akıncı: "Antep Fıstığı, bu toprakların yeşil altını ve emeğin en kıymetli k...
        Akıncı: "Antep Fıstığı, bu toprakların yeşil altını ve emeğin en kıymetli k...
        Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden skolyoz uyarısı
        Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden skolyoz uyarısı
        Şahin, Oğuzeli'nde vatandaşlarla iftar programında buluştu
        Şahin, Oğuzeli'nde vatandaşlarla iftar programında buluştu
        Gaziantep evlilik hızında Türkiye birincisi oldu
        Gaziantep evlilik hızında Türkiye birincisi oldu
        Kadooğlu: "İhracatta sürdürülebilirliğin sağlanması için 'Destek' şart"
        Kadooğlu: "İhracatta sürdürülebilirliğin sağlanması için 'Destek' şart"