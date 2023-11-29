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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 23:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 23:34
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

        Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda valiz içerisine konulan 14 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ve 1320 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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