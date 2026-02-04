Gaziantep'te, Anadolu Ajansının deprem fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Gaziantep Kent Konseyi ile Anadolu Ajansı iş birliğinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Gaziantep'te çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.



Gaziantep Kent Konseyi binasında düzenlenen serginin açılışına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat 2023'ün toplumun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.



"Söz uçar, yazı kalır" deyimini anımsatan Şahin, fotoğrafların yaşananları anlatmadaki gücüne dikkati çekerek, "Ben de diyorum ki söz uçuyor, fotoğraf kalıyor. Bir fotoğraf, binlerce kitabın vermeye çalıştığı ana mesajı tek karede verebiliyor. Bu kolay bir şey değil, ciddi bir uzmanlık istiyor. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere emeği geçen tüm kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.



Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da sergide yer alan fotoğrafların, binlerce kare arasından titiz bir çalışmayla seçildiğini belirtti.



Fotoğrafların, depremin ilk gününden itibaren yaşanan süreci bütün yönleriyle yansıttığını ifade eden Kocalar, "Bu karelerde depremin ilk anındaki acıları, ardından yürütülen ihya ve yeniden inşa sürecini görmek mümkün. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.



Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ise 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, sergide ilk günlerde yaşanan büyük acıların yanı sıra konut teslimleriyle ortaya çıkan buruk sevinçlerin de yer aldığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.



Depremin ilk anından bugüne kadar gelinen sürecin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

