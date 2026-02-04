Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te, Anadolu Ajansının deprem fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

        Gaziantep Kent Konseyi ile Anadolu Ajansı iş birliğinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Gaziantep'te çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:48 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te, Anadolu Ajansının deprem fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Kent Konseyi ile Anadolu Ajansı iş birliğinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Gaziantep'te çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Gaziantep Kent Konseyi binasında düzenlenen serginin açılışına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat 2023'ün toplumun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

        "Söz uçar, yazı kalır" deyimini anımsatan Şahin, fotoğrafların yaşananları anlatmadaki gücüne dikkati çekerek, "Ben de diyorum ki söz uçuyor, fotoğraf kalıyor. Bir fotoğraf, binlerce kitabın vermeye çalıştığı ana mesajı tek karede verebiliyor. Bu kolay bir şey değil, ciddi bir uzmanlık istiyor. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere emeği geçen tüm kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da sergide yer alan fotoğrafların, binlerce kare arasından titiz bir çalışmayla seçildiğini belirtti.

        Fotoğrafların, depremin ilk gününden itibaren yaşanan süreci bütün yönleriyle yansıttığını ifade eden Kocalar, "Bu karelerde depremin ilk anındaki acıları, ardından yürütülen ihya ve yeniden inşa sürecini görmek mümkün. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

        Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ise 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, sergide ilk günlerde yaşanan büyük acıların yanı sıra konut teslimleriyle ortaya çıkan buruk sevinçlerin de yer aldığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

        Depremin ilk anından bugüne kadar gelinen sürecin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Mavikent'te hayaller gerçeğe dönüştü
        Mavikent'te hayaller gerçeğe dönüştü
        Medical Point Gaziantep'ten 'Dünya Kanser Günü' farkındalık etkinliği
        Medical Point Gaziantep'ten 'Dünya Kanser Günü' farkındalık etkinliği
        Yılmaz'dan evi yenilenen Beyazkurt ailesine ziyaret
        Yılmaz'dan evi yenilenen Beyazkurt ailesine ziyaret
        Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi
        Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi
        Depremzede kadınlar, açtıkları iş yerinde hem birbirine hem de ailelerine d...
        Depremzede kadınlar, açtıkları iş yerinde hem birbirine hem de ailelerine d...
        Osmaniye'deki otobüs kazasında ağır yaralanan Ayşegül Bayrak 60 günlük yaşa...
        Osmaniye'deki otobüs kazasında ağır yaralanan Ayşegül Bayrak 60 günlük yaşa...