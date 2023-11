Gaziantep'te yemek atıkları sahipsiz kedi ve köpekler için mamaya dönüşüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki mama üretim tesisinde, kurum ve restoranların yemek atıkları, geri dönüştürülerek sahipsiz kedi ve köpeklere mama oluyor.

Merkez ekibi, kentteki hastane, üniversite gibi kurumlar ile restoranlardan topladıkları yemek atıklarını, içeriğini zenginleştirerek kedi ve köpekler için mama haline getiriyor.

Mamalar daha sonra kent genelinde oluşturulan 250 beslenme noktasına bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen tesisin kapasitesini 2 katına çıkardıklarını söyledi.

Gaziantep'in gastronomi şehri olması dolayısıyla yemeklerinin protein açısından çok zengin olduğunu aktaran Özsöyler, "Mama üretim tesisinde bu atıkları mineraller, enzimler, vitaminler, süt tozlarıyla birlikte tekrar zenginleştirerek kompost haline getiriyoruz. Daha sonra kurutma sisteminden geçirdikten sonra küçük küçük mama haline getiriyoruz. Sokak canlılarının en çok sevdiği yiyecek et, kemik yani protein yönünden zengin gıdalar. Gaziantep mutfağında neredeyse her yemekte et olduğu için sokak canlıları yaptığımız mamaları severek yiyorlar." diye konuştu.

Günde 1 tona kadar mama üretirken ek makinelerle sistemi daha da zenginleştirdiklerini dile getiren Özsöyler, "Şu anda gelen malzemeye bağlı olarak günde yaklaşık 2 veya 2,5 ton mama çıkarabiliyoruz. Kapasitemizi yükselterek sokak canlılarına daha çok faydalı oluyoruz. Havalar soğudu ve bunların daha çok mamaya ihtiyaçları var. Hem mama üretimimizi artırdık, hem de sokak canlılarına daha fazla faydalı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsöyler, 30 kişilik ekibin günde 100'lerce kilometre katederek sokak canlılarına mama ulaştırdığını sözlerine ekledi.