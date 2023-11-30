Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yemek atıkları sahipsiz kedi ve köpekler için mamaya dönüşüyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki mama üretim tesisinde, kurum ve restoranların yemek atıkları, geri dönüştürülerek sahipsiz kedi ve köpeklere mama oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yemek atıkları sahipsiz kedi ve köpekler için mamaya dönüşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki mama üretim tesisinde, kurum ve restoranların yemek atıkları, geri dönüştürülerek sahipsiz kedi ve köpeklere mama oluyor.

        Merkez ekibi, kentteki hastane, üniversite gibi kurumlar ile restoranlardan topladıkları yemek atıklarını, içeriğini zenginleştirerek kedi ve köpekler için mama haline getiriyor.

        Mamalar daha sonra kent genelinde oluşturulan 250 beslenme noktasına bırakılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen tesisin kapasitesini 2 katına çıkardıklarını söyledi.

        Gaziantep'in gastronomi şehri olması dolayısıyla yemeklerinin protein açısından çok zengin olduğunu aktaran Özsöyler, "Mama üretim tesisinde bu atıkları mineraller, enzimler, vitaminler, süt tozlarıyla birlikte tekrar zenginleştirerek kompost haline getiriyoruz. Daha sonra kurutma sisteminden geçirdikten sonra küçük küçük mama haline getiriyoruz. Sokak canlılarının en çok sevdiği yiyecek et, kemik yani protein yönünden zengin gıdalar. Gaziantep mutfağında neredeyse her yemekte et olduğu için sokak canlıları yaptığımız mamaları severek yiyorlar." diye konuştu.

        Günde 1 tona kadar mama üretirken ek makinelerle sistemi daha da zenginleştirdiklerini dile getiren Özsöyler, "Şu anda gelen malzemeye bağlı olarak günde yaklaşık 2 veya 2,5 ton mama çıkarabiliyoruz. Kapasitemizi yükselterek sokak canlılarına daha çok faydalı oluyoruz. Havalar soğudu ve bunların daha çok mamaya ihtiyaçları var. Hem mama üretimimizi artırdık, hem de sokak canlılarına daha fazla faydalı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özsöyler, 30 kişilik ekibin günde 100'lerce kilometre katederek sokak canlılarına mama ulaştırdığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te yetimler için yapılan 100 deprem konutu ücretsiz tahsis edilec...
        Gaziantep'te yetimler için yapılan 100 deprem konutu ücretsiz tahsis edilec...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Filmleri Günleri" başladı
        Gaziantep'te düzenlenen "Bilim Filmleri Günleri" başladı
        Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak
        Depremin vurduğu Nurdağı ilçesine karbon fiber tesisi kurulacak
        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti
        Dünya Bankası yetkilisi Bassani Nurdağı'nı ziyaret etti