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        Bakan Tekin: Eğitimin yükü kolay omuzlanacak bir yük değil

         MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin yükü kolay omuzlanacak bir yük değil. Bu anlamda en büyük destekçilerimiz öğretmen kardeşlerimiz. Dikkat çekmek istediğimiz başka bir konu da hepimizin mesleklerinin yanında hobilerimiz, yeteneklerimizi sergilediğimiz başka alanlar mutlaka olmalı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:20
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        Bakan Tekin: Eğitimin yükü kolay omuzlanacak bir yük değil
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         MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin yükü kolay omuzlanacak bir yük değil. Bu anlamda en büyük destekçilerimiz öğretmen kardeşlerimiz. Dikkat çekmek istediğimiz başka bir konu da hepimizin mesleklerinin yanında hobilerimiz, yeteneklerimizi sergilediğimiz başka alanlar mutlaka olmalı" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep´e geldi. Bakan Tekin, Nurdağı ilçesindeki bir okulu, ardından Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı ve Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin ayrıca Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem´in ailesine taziyede bulundu. Son olarak 40 bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katılan Bakan Tekin burada açıklamalarda bulundu. Tekin´e ziyaretleri sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleri eşlik etti.

        `MESLEĞİMİZİN YANINDA HOBİLERİMİZ OLMALI´

        Bakan Tekin, konuşmasında eğitimin kolay omuzlanacak bir yük olmadığını söyledi. En büyük destekçilerin öğretmenler olduğunu anlatan Bakan Tekin, herkesin mesleklerinin yanında hobi ve yetenekleri sergilediği başka alanların olması gerektiğini kaydetti. Tekin, şunları söyledi:

        "Belediye Başkanımız beni aradığında Gaziantep´in kurtuluşunun 102´inci yıl dönümü olduğunu ve bugün öğretmenlere bisiklet dağıtım töreni yapmak istediklerini söyledi. Bizde yoğun bir trafik içerisinde olmamıza rağmen kabul ettik. Bakanlık olarak Türkiye´deki bütün ilçelerde teşkilatı olan yaklaşık 56 bin kurumu olan bir bakanlığız. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kurumun tek başımıza ihtiyaçlarını giderme ve geliştirme konusunda yeterli olamadığımız için yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Yeni yatırım alanları yapılmasında yeni planlamalarda, öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde özetle bize destek olan belediye başkanlarına benim şahsen sempatim var. Eğitimin yükü kolay omuzlanacak bir yük değil. Bizim bu tür destekçilerimiz olmadığı sürece yapamayız. Bu anlamda en büyük destekçilerimiz öğretmen kardeşlerimiz. Dikkat çekmek istediğimiz başka bir konu da hepimizin mesleklerinin yanında hobilerimiz, yeteneklerimizi sergilediğimiz başka alanlar mutlaka olmalı. Tıpkı Alaeddin Yavaşça´nın hekimliğinin yanında sanatçı kimliği gibi. Bizlerde eğitimciler olarak bir sürü başka rolümüz var. Doğaya ve gelecek kuşaklara olan borcumuz. Doğayı tasarruflu kullanmak, zarar vermeden kullanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu bizim gelecek kuşaklara borcumuzdur. Bu anlamda bisiklet kullanımı ve bu proje çok önemli. Bizlerin asli görevlerinin yanında topluma örnek olmamız çok önemli."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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