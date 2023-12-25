Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıIı törenle kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İstiklal Madalyası'nın takıldığı Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gazi ve şehit yakınları ile ilgililer katıldı.

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