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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıIı törenle kutlandı

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:49
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıIı törenle kutlandı
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İstiklal Madalyası'nın takıldığı Türk bayrağı göndere çekildi.

        Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

        Programa Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gazi ve şehit yakınları ile ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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