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        Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı

        GAZİANTEP'e sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:05
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        Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı
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        GAZİANTEP'e sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzara oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-01-26 13:02:52

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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