Gaziantep'e mevsimin ilk karı yağdı

GAZİANTEP'e sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağmaya başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzara oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2024-01-26 13:02:52

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