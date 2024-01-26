Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
        Gaziantep ve Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
        Gaziantep'te 30 tüfek ile 18 ses tabancası ele geçirildi
        Gaziantep'te 30 tüfek ile 18 ses tabancası ele geçirildi
        MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        PKK/YPG´li terörist, Gaziantep'te yakalandı
        PKK/YPG´li terörist, Gaziantep'te yakalandı
        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi