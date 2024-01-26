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Enstitünün "Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi" olarak 1 Temmuz 2012'den bugüne kadar 45 tsunami uyarı mesajını AFAD başta olmak üzere abonelerine ilettiğini belirten Özener, "İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurmakta olduğumuz yeni istasyonlarımızla İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde deniz seviyesi değişiklikleri daha da yakından 7/24 izlenecek. Çok disiplinli istasyonlarımız deniz seviyesi sensörü, ivmeölçer, meteorolojik sensörler ve GNSS alıcısından oluşuyor. Amacımız, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunami potansiyelini gözlemek, bu konuda erken uyarı mesajı ileterek olası can kayıplarının önüne geçebilmek." ifadelerini kullandı.