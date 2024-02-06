Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        `KONUTSORUNU BU YIL SONUNA KADAR DA BİTMEYECEK´

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İslahiye´deki programının ardından Nurdağı ilçesine geçerek konteyner kenti ziyaret etti. Özgür Özel, burada, alanda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Özgür Özel depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını ve insanların konutlara ulaşamadığını ifade etti. Konut sorununun bu yılın sonuna kadar da çözülemeyeceğini söyleyen Özel, "Geçen sene Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadık. Büyük kayıplar verildi. 11 ili etkiledi. 10 ilde kayıplar oldu. 5 ilde çok ciddi kayıplar oldu. Gaziantep´imizde de özellikle Nurdağı´nda çok ciddi kayıplar oldu. Hem İslahiye´de hem Nurdağı´nda çok büyük acılara şahitlik ettik. O günden bugüne bir yıl oldu maalesef sorunlar çözülmedi. Verilen sözler tutulmadı. Bir yıl sonra herkes evine girecekti. Bugün 100 kişiden 2,5 kişi evine kavuştu, 3 bile değil. 97 kişi ya çadırda ya konteynerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bunun biran önce giderilmesini ümit ediyoruz. Ama bu yıl sonuna geldiğimizde de rakam yüzde 10´a varacak. 10 kişiden 9´u yine barınma sorunu yaşıyor olacak. Böyle geçici konteynerlerde çadırlarda ömür sürmez. Kalıcı konutlara mutlaka ulaşılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

        'SİYASET, ŞANTAJA TANIKLIK ETTİ'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı eleştiren Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

        "Siyaset bir yandan da şantaja tanıklık etti. Dünya siyaset tarihinin en fena sürecini yaşadık. Ülkenin başındaki Cumhurbaşkanı, Hataylıların gözlerinin içine baka baka iktidardan değilseniz hizmet gelmez. Geldi mi, gelmedi dedi. Oyu bize verin ki gelsin dedi. Burada büyükşehir de AK Parti´de. Belediye de orda. Ama Hatay ile buradaki rakam arasında bir değişen yok. Burada da konutlar bitmedi. Burada da verilen konut sözü 2,5 değilse 3´tür. İşin bu tarafı gerçek dışı tutarsızlık ancak Hatay´da bir şantaj yapılıyor. Adıyaman da ortada, Kahramanmaraş da ortada. Ama Hatay´a gidip belediye bizden olsaydı böyle olmazdı diyebiliyorlar. Bunun vicdani bir durumu yok. Bunu ayıplamaktan başka bir söz bulamıyorum."

        Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız
        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız
        Gaziantep'te doktor ve temizlik personeli hastanede darbedildi
        Gaziantep'te doktor ve temizlik personeli hastanede darbedildi
        İslahiye ve Nurdağı'nda depremde yaşamını yitirenler anıldı
        İslahiye ve Nurdağı'nda depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
        Depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gazeteciler depremin yaralarını haberl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gazeteciler depremin yaralarını haberl...