Erdoğan: Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şu anda kuralar çekildi, biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen şehirlerimizden birisidir. Adıyaman'da 39 bini konut toplam 45 bin 325 hak sahibi belirlendi. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlara hayırlı, uğurlu bereketli olmasını diliyorum. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Bu süreçte barınma sorununu çözmek için pek çok adım attık. 91 binin üzerinde çadır gönderdik, 35 bine yakın konteyner kurarak 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1,2 milyar liraya yakın kaynak kullanarak kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak, şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik. Sadece konut ve iş yeri yapmakla kalmıyoruz, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlayıp, altyapıları da yapıyoruz" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ KADINLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ OLACAK'

Erdoğan, "Adıyaman'ımıza TUSAŞ'ın koordinasyonunda laboratuvar kuruyoruz. İnşası süren bu tesis inşallah yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içerisinde kayıplarını en hızlı şekilde bertaraf eden tek şehrimizdir. Böylesine büyük bir felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur. Böylece sanayi alanında zaten ciddi bir atılım içinde olan şehrimizi savunma sanayimizin de merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz. Özel sektörün şehrimize olan ilgisinin artarak sürdüğünü görüyorum. Nitekim Adıyaman tüm deprem bölgesi şehirleri içinde sigortalı sayısı bakımından kayıplarını en hızlı telafi eden ve hatta deprem öncesinin üzerine çıkaran tek şehrimizdir. Biliyorsunuz mayıs seçimlerinde aile yapımızı güçlendirmek, gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak bu çalışmanın da önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır. Daha pek çok projeyle, programla, yatırımla Adıyaman'ı ve tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha müreffeh hale getirmekte kararlıyız. Emin olun dünyada 14 milyon insanı etkileyen, 11 ilimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyümüzde yıkıma yol açan böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur. Gelişmiş ülkelerin dahi bizimkine göre; çok daha küçük afetler karşısında nasıl çaresiz kaldığını biliyoruz. Üstelik Türkiye tarihinin en büyük imar, inşa ve ihya seferberliğini yaşadığı nice olumsuzluklara rağmen bunu yürütmektedir" diye konuştu.

'7'Lİ KOALİSYON KURDULAR, FATURAYI BAY KEMAL'E KESTİLER'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmediği bir şey var; Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde, milletimizden aldığımız güçle güven iklimini tesis edecek adımlar attık. Son olarak şanslarını geçtiğimizin yılın mayıs ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde denediler. Yolda görseler birbirilerine selam vermeyecek olanlar, 7'li koalisyon kurdu. Faturayı da Bay Kemal'e kestiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle, teröristlere kol kanat germek mi dersiniz akla gelen gelmeyen nice karanlık pazarlıkla, saldırganlıkla çırpınıp duruyorlar. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler" dedi.

'KENDİ İÇLERİNDE KAVGA HALİNDELER'

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yandan da kendi içlerinde kavga halindeler. Ülke iyi ki bunların ellerine kalmadı diye milletimiz hamdediyor. Mart seçimlerinin ardından da aynı şükrü, şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacaklar. Ülkemize, milletimize, şehirlerimize, en başta da deprem bölgesine neler yapabileceğimize, eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Gençlerimize büyük, güçlü Türkiye'yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. En çok kadınıyla, genciyle, Adıyamanlı tüm kardeşlerimden ümitliyim.'' Erdoğan, konuşmalarının ardından hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.