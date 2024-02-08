Gaziantep'te iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.
Nurdağı-Hatay karayolunun İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada H.Y. yönetimindeki 34 FBY 070 plakalı otomobil A.G. idaresindeki 27 AS 825 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.G yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aynı kavşakta meydana gelen ikinci kazada ise A.İ. yönetimindeki 27 AEB 840 plakalı otomobil A.A. idaresindeki 27 ARY 086 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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