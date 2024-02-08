Gaziantep'te iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Nurdağı-Hatay karayolunun İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada H.Y. yönetimindeki 34 FBY 070 plakalı otomobil A.G. idaresindeki 27 AS 825 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.G yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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