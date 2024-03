Erbakan: Hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyoruz

YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz" dedi.

Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürdüklerini ve her ilde projelerini açıklayarak yola devam ettiklerini ifade eden Erbakan, her kesimin Yeniden Refah Partisi'ne ilgi gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin her köşesinden müjdeli haberler geldiğini aktaran Erbakan, bunun en önemli ispatının partisindeki üye sayılarındaki artış olduğunu belirtti. Erbakan, "Birbirinden değerli ve dürüst adaylarla seçimleri kazanmak üzere yola çıktık. Pek çok yerde de Allah'a şükürler olsun ki seçimlerin favori partisiyiz. Türkiye'nin hemen her yerinde düzenlediğimiz programlarda görüyoruz ki milletimiz, 'Yeniden Refah' diyor. Meydanlara bakınca 'Yeniden Refah' diyor. Bütün bu çalışmalar, 31 Mart'ta partimizin zaferini müjdeliyor. Şu anda Türkiye'nin her köşesinden gelen müjdeli haberler de Yeniden Refah Partimizin yükselişini haber veriyor. Bugün bizim dışımızdaki anket firmaları, analistler, gazeteciler bunların hepsi, Yeniden Refah Partisi'nin dip dalgasından söz ediyor. Bunun en önemli ispatı, partimizin üye sayılarındaki muazzam artış. 6 ayda 265 binden 460 bine üye sayımızı getirdik. Bu yüzde 80 büyüme demektir. Başka bir siyasi partiye nasip olmayacak muazzam bir büyüme bu. Şu anda üye kayıt hızına dahi yetişemiyoruz. Günde 2500 üye kaydı yapıyoruz. Uzun yıllardır siyasi partiler, kötünün iyisini tercih etmeye milletimizi mecbur bıraktılar. Ahlaklı belediyecilik anlayışını milletimizin önüne koyamadılar. Rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten milletimiz bıktı, usandı. Partimizin büyümesindeki bir diğer önemli konuda Türkiye'nin her tarafında olan ekonomik sıkıntılardır. Milletimiz geçinememekten şikayet ediyor. Milli Görüş'ün ekonomi politikası uygulanmadığı için, üzülerek ifade ediyorum ki borç, faiz, zam ekonomisi aynı şekilde devam ettiği için bugün dar gelirli milyonlar, maalesef inim inim inliyor."

'HER PARTİ, İSTEDİĞİ SEÇİM BÖLGESİNDEN SEÇİME GİRER'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmasına ilişkin de "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz" dedi.