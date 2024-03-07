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        GAÜN ile İŞKUR arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:47
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        GAÜN ile İŞKUR arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü arasında “Mesleki Eğitim İş Birliği” protokolü imzalandı.

        GAÜN Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ve kurum temsilcileri katıldı.

        GAÜN ile İŞKUR arasında imzalanan protokol ile birlikte İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamında, GAÜN ile iş birliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

        İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan, bu programları 7 bölge ve 7 il olarak başlatıldığını söyledi.

        Gaziantep'in Türkiye'nin önemli bir sanayi ve eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, "Programlar hayata geçirilip ilk mezunlarını verdiğinde de onları tebrik etmek için geleceğiz. İnşallah bu programlar somutlaşır, hayata geçer ve süreklilik arz eder. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        GAÜN Rektörü Özaydın ise protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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