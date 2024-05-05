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        Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: 1-1

        STAT:Kalyon HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyGAZİANTEP FK: Nita – Djilobodji, Arda Kızıldağ (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:10
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        Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: 1-1
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        STAT:Kalyon

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        GAZİANTEP FK: Nita – Djilobodji, Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 64 Bikel), M’Bakata, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Furkan Soyalp), Monterio (Dk. 80 Gradel), Dragus

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler – Marcelin Kılama, Burak Yılmaz, Faouzi Ghoulam (Dk. 90 Cemali Sertel), Doğukan Sinik (Dk. 70 Ömer Faruk Beyaz), Kamil Çörekçi, Massanga, Fernandes (Dk. 90 Halil İbrahim Dervişoğlu),Bashiru (Dk. 97 Görkem), Boudjemaa (Dk. 45 Abdulkadir Parmak), Strandberg

        GOLLER: Dk.11 Djilobodji (Gaziantep FK) - Dk. 15 Kılama (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Djilobodji, Arda Kızıldağ, Selçuk İnan (Gaziantep FK T.D.), Burak Yılmaz,Ghooulam, Kamil Ahmet Çörekçi,Doğukan Sinik, Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)

        Süper Lig’in 35’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        11’inci dakikada sağ köşeden Sorescu’nun kullandığı köşe vuruşunda Dragus’un kontrol ederek vurduğu şut direkten döndü. Pozisyonun devamında Djilobodji’nin vuruşu ağlara gitti: 1-0

        15’inci dakikada sol köşeden Ghoulam’un ceza sahası içerisinde attığı taça müsait pozisyondaki Kılama’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1

        33’üncü dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında sol çaprazda topla buluşan Fernandes’in rakibin geçerek kaleye vurduğu şutu Nita kornere çeldi.

        71’inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında topla buluşan Fernandes’in ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

        73’üncü dakikada sağ köşeden Sorescu’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuprul Ersoy’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        80’inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz’ın pasında topla buluşan Strandberg’in müsait pozisyondaki vuruşu kaleci Nita’ya çarparak kornere çıktı.

        82’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Graadel ceza sahasına sokulduğu sırada Massanga’nın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

        84’üncü dakikada topun başına geçen Dragus’un penaltı vuruşu auta çıktı.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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