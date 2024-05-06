Gaziantep FK'nin kötü gidişatı devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın birini kazanırken, birinde berabere kaldı, 4'nü ise kaybetti.

Gaziantep FK, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'a yenildi.

Ligde düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlı takım, bu maçlardan olası 18 puanın sadece 4'ünü alabildi.