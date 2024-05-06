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        Gaziantep FK'nin kötü gidişatı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:06
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        Gaziantep FK'nin kötü gidişatı devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabildi.

        Kırmızı-siyahlı takım, ligde çıktığı son 6 karşılaşmanın birini kazanırken, birinde berabere kaldı, 4'nü ise kaybetti.

        Gaziantep FK, bu süreçte sadece Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'a yenildi.

        Ligde düşme potasında bulunan kırmızı-siyahlı takım, bu maçlardan olası 18 puanın sadece 4'ünü alabildi.

        Gaziantep FK, ligde 35 puanla 17. sırada yer alıyor.

        - Arda Kızıldağ cezalı duruma düştü

        Gaziantep FK'nin savunma oyuncularından Arda Kızıldağ, Atakaş Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Arda Kızıldağ, ligin 36. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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