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        Gaziantep'te, yol kenarlarına atılan yüzlerce kurban derisi ve atık tepki topladı

        GAZİANTEP'te, kurban kesimlerinin ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği tepkiye yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:15
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        Gaziantep'te, yol kenarlarına atılan yüzlerce kurban derisi ve atık tepki topladı
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        GAZİANTEP’te, kurban kesimlerinin ardından yüzlerce deri ve hayvan atığının yol kenarlarına bırakılması ile oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği tepkiye yol açtı.

        Kurban Bayramı’nın 2'nci gününde mezbahanelerin de bulunduğu Sacır Mahallesi’nde yüzlerce büyük ve küçükbaşa ait deriler ile karın ve bağırsakları yol kenarına bırakıldı. Deri ve atıklar sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya sebep oldu. Mahalle halkının şikayeti üzerine belediye ekipleri yol kenarlarında biriken tonlarca ağırlıktaki deri ve atıkları iş makineleri ile toplayarak temizlik çalışmalarına başladı. Toplanan deri ve atıklar kamyonlara yüklenerek, çöp depolama alanına götürüldü. Mahallede yaşayan Sibel İnci, yol kenarlarında bırakılan kurban atıkları nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldiklerini söyledi. Kurban derilerinin yol kenarlarına atılmış olmasına tepki gösteren İnci, “Bayramda maalesef bu görüntü ile karşılaştık. Görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku nedeniyle evlerimizde oturamıyoruz" dedi.

        Bilal Son ise derilerin bölgede bulunan mezbahane esnafı ve bazı kişiler tarafından atıldığını belirterek, "Yoğun trafiğin olduğu yoldan geçenler ve çevrede oturanlar ağır kokuya dayanamıyor. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı ama daha hızlı davranması gerekiyor. Görüntü kirliliğinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor ve herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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