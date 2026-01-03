Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:13 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:13
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

