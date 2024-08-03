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        Şehit polis memuru için tören

        GAZİANTEP Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verirken gaz tüfeğinden çıkan kapsülün yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:05
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        Şehit polis memuru için tören
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        GAZİANTEP Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim verirken gaz tüfeğinden çıkan kapsülün yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

        Gaziantep'te Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, 10 Temmuz günü POMEM'de eğitim verirken gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Yaralanan Kuzgun, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kuzgun, 23 gün sonra, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşına kurtarılamayarak şehit oldu.

        Şehit Halil İbrahim Kuzgun için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehit Kuzgun’un babası Ahmet, annesi Melek, kardeşi Muhammed ve eşi Seda Kuzgun ile Vali Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törene eşinin üniformasını giyerek katılan Seda Kuzgun, gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Melek Kuzgun’u ise kadın polis memurları sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Kuzgun’un bazı meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Törende şehit Kuzgun'un özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törenin ardından polis memuru Halil İbrahim Kuzgun’un cenazesi, toprağa verilmek üzere Oğuzeli ilçesinin Altınyurt Mahallesi’ne gönderildi.

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