Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, top sürme çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Muhammed Gümüşkaya takımla ilk antrenmanına katıldı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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