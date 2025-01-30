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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:59
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, top sürme çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Muhammed Gümüşkaya takımla ilk antrenmanına katıldı.

        Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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