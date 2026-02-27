Canlı
        Nizip'te üniversite öğrencilerine dijital dolandırıcılık uyarısı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, "Dolandırıcılık, Hesap Kullandırma: Dijital Çağın Gizli Tehdidi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:16
        Nizip'te üniversite öğrencilerine dijital dolandırıcılık uyarısı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, “Dolandırıcılık, Hesap Kullandırma: Dijital Çağın Gizli Tehdidi” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde dijital dünyada giderek artan bilişim suçlarına dikkat çekildi.

        Programda, özellikle son yıllarda yaygınlaşan internet dolandırıcılığı, sosyal mühendislik teknikleri ve gençlerin farkında olmadan sürüklenebildiği “hesap kullandırma” suçunun hukuki sonuçları detaylı şekilde ele alındı.

        Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi cezai yaptırımlara yol açabileceğini vurgulandığı seminerde, ayrıca dijital ortamda kişisel verilerin korunması, şüpheli mesaj ve bağlantılara karşı alınması gereken önlemler ile mağduriyet durumunda başvurulması gereken resmi merciler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.


        Seminere Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Emniyet Müdürü Fazlım Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Sercan Altay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

