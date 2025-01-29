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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:46
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, T.A yönetimindeki 27 AAY 337 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda Z.K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobilin devrildiği kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 14 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca keydedildi. Görüntülerde kaza anı sonrasında yaşananlan yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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