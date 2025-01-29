Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.A yönetimindeki 27 AAY 337 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda Z.K. idaresindeki 27 AUT 564 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilin devrildiği kazaya ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 14 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca keydedildi. Görüntülerde kaza anı sonrasında yaşananlan yer alıyor.
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