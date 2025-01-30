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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, atölyedeki öğrenclierle bir araya geldi

        ​​​​​​​Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kültür sanat atölyelerinden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:31
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, atölyedeki öğrenclierle bir araya geldi
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        ​​​​​​​Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kültür sanat atölyelerinden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzik, mozaik, el işi ve tasarım başta olmak üzere 36 atölyede uzman eğitmenler eşliğinde 7-16 yaş grubu çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Gaziantep için birçok alanda önemli hedeflerinin olduğunu belirtti.

        Gençlere seslenen Şahin, "Kendinizi çok güzel yetiştirin. Musiki dinlendiriyor. Musiki ruhumuzu rahatlatıyor. Musiki, matematiği, fiziği, kimyayı daha iyi anlamamızı sağlıyor ve biz bu ara tatilde bu merkezde tam bir tasarım çalıştık. Bu işi güzelleştiren, renk ve hayat katan siz gençlersiniz. Ben başkan olarak bütün gençleri çok seviyorum. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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