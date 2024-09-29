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        Gaziantep'te, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:45
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        Gaziantep'te, ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hastaya müdahaleye giden Ali Y. (41) yönetimindeki 27 BOD 93 plakalı ambulans, kavşakta Hasan H. (39) idaresindeki 27 ATV 581 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan H. ile yanında bulunan eşi Fatma H. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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