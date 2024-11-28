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        Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı

        GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:20
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        Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı
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        GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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