Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde TIR şoförü E.C. (26), yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla astı. E.C., devriye görevindeki jandarma tarafından fark edilmesi sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. TIR şoförü E.C., iddiaya göre, aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı. Bu sırada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.