Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR şoförü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:25 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde TIR şoförü E.C. (26), yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla astı. E.C., devriye görevindeki jandarma tarafından fark edilmesi sonucu kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. TIR şoförü E.C., iddiaya göre, aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı. Bu sırada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarına başladı
        "36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fua...
        "36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fua...
        Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü
        Gaziantep'te nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Türk semenderi' görüldü
        Gaziantep'te nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
        Gaziantep'te nesli tehdit altındaki sarı benekli semender görüldü
        Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekill...
        Türkiye'nin bilinen ayakkabı markaları Gaziantepli kadınların elinde şekill...
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin davasını UCM için test olarak gö...
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin davasını UCM için test olarak gö...