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        Gaziantep'te aileler arasında kavga; hamile kadın öldü, 1 çocuk yaralı

        GAZİANTEP'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı (27) karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:20
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        Gaziantep'te aileler arasında kavga; hamile kadın öldü, 1 çocuk yaralı
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        GAZİANTEP'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 6 aylık hamile Şahide Zurnacı (27) karnındaki bebeği ile yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki E.N. (11) yaralandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

        KAVGA KAMERADA

        Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı.

        Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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