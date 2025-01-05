Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, Gaziantep'te koruma altına alındı

        İSTABUL'da kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenip el konulan 2 timsah, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, Gaziantep'te koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTABUL'da kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenip el konulan 2 timsah, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alındı.

        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda kaçak yollarla yurda sokulan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, barınmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri için Gaziantep'e getirildi. Özel araçla İstanbul'dan kente getirilen hayvanlar, yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.

        ‘ALTTAN ISITMALI BARINAK AYARLADIK’

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bir erkek bir dişi timsahı Gaziantep’e getirerek, koruma altına aldıklarını söyledi. Timsahlar için alttan ısıtmalı barınakları ayarladıklarını ifade eden Özsöyler, ‘’İstanbul Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak yollarla ülkeye sokulmuş olan bir erkek, bir dişi timsah yakalandı. Bunun üzerine bizimle irtibata geçtiler. Çünkü bu yaban hayvanlarının ya doğada ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerekiyor. Bizde de bu hayvanların doğal ortamları bulunduğu için bizimle iletişim kurdular. Bunun üzerine bizler özel taşıma araçlarımızla İstanbul’a giderek, 2 timsahı doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda uyum süreci içerisindeler. Bunun için alttan ısıtmalı barınaklarımızı ayarladık. 28 dereceyi bulan bir ortam olması gerekiyor. Uygun nem ve sıcaklığı sağladık. Şu an sağlık durumları da iyi, strese bağlı olarak yem almadılar. Kısa bir süre sonra beslenmeye de başlayarak, doğal ortamlarına uyum sağlayacaklar’’ diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu:
        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...
        51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepki...
        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
        Gaziantep'te iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi
        Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrıs...
        Ebeveynlere ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrıs...
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı