İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, Gaziantep'te koruma altına alındı

İSTABUL'da kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenip el konulan 2 timsah, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alındı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda kaçak yollarla yurda sokulan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak İstanbul'da ele geçirilen 2 timsah, barınmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri için Gaziantep'e getirildi. Özel araçla İstanbul'dan kente getirilen hayvanlar, yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.

‘ALTTAN ISITMALI BARINAK AYARLADIK’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bir erkek bir dişi timsahı Gaziantep’e getirerek, koruma altına aldıklarını söyledi. Timsahlar için alttan ısıtmalı barınakları ayarladıklarını ifade eden Özsöyler, ‘’İstanbul Milli Parklar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak yollarla ülkeye sokulmuş olan bir erkek, bir dişi timsah yakalandı. Bunun üzerine bizimle irtibata geçtiler. Çünkü bu yaban hayvanlarının ya doğada ya da hayvanat bahçelerinde bulunması gerekiyor. Bizde de bu hayvanların doğal ortamları bulunduğu için bizimle iletişim kurdular. Bunun üzerine bizler özel taşıma araçlarımızla İstanbul’a giderek, 2 timsahı doğal yaşam parkımıza getirdik. Şu anda uyum süreci içerisindeler. Bunun için alttan ısıtmalı barınaklarımızı ayarladık. 28 dereceyi bulan bir ortam olması gerekiyor. Uygun nem ve sıcaklığı sağladık. Şu an sağlık durumları da iyi, strese bağlı olarak yem almadılar. Kısa bir süre sonra beslenmeye de başlayarak, doğal ortamlarına uyum sağlayacaklar’’ diye konuştu.