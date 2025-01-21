Hadja Lahbib: Türkiye aracılığı ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istiyoruz

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, “Türkiye aracılığı ile insani koridorlar oluşturarak Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği ve yardımı ulaştırmak istiyoruz’’ dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Lahbib, kentte Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu. Deprem ve mülteci konularının görüşüldüğü toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Lahbib, öncelikle Bolu’da yaşanan otel yangını ile ilgili üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

‘EN BÜYÜK İNSANİ PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ’

Hadja Lahbib, Avrupa Birliği’nin 6 Şubat depremlerinden bu yana tarihindeki en büyük insani programı yürüttüğünü ifade etti. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Lahbib, “Avrupa Birliği aslında tarihindeki en büyük insani programı burada yürütüyor. 6 Şubat depremleri çok geniş bir bölgeyi etkiledi. Tabi ki bu afet hem burada yaşayan insanları hem de mültecilerin hayatlarını daha da zorlaştırdı. Avrupa Birliği de Türkiye ile en çok ihtiyaç olan zamanlarda dayanışma içerisinde oldu. Avrupa Birliği bu desteği en büyük sivil koruma operasyonu desteğini gerçekleştirerek sağladı. İnsani yardım bağlamında 78 milyon Euro destek sundu’’ dedi.

‘DESTEKLERİMİZ SÜRECEK’

Özellikle Suriye’de yerinden edildikten sonra bir de depremi yaşayan mültecilerle bir araya gelme fırsatının olacağını ve toparlanma çalışmaları için de desteklerinin devam edeceğini anlatan Hadja Lahbib, “Suriye’de yerinden edildikten sonra buraya gelerek depremi yaşayan insanlarla da bir araya gelme fırsatım olacak. Bütün bunlar çok daha fazla dayanışma ve şefkate ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına girerken, Avrupa Birliği olarak yaptığımız taahhütlerin de değişmediğini ifade etmek isterim. Toparlanma çalışmalarımız için de desteğimiz devam edecek. Hem ev sahibi toplulukların hem de mültecilerin ihtiyaçlarının sağlanması konusundaki desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.