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        Hadja Lahbib: Türkiye aracılığı ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istiyoruz

        AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Türkiye aracılığı ile insani koridorlar oluşturarak Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği ve yardımı ulaştırmak istiyoruz'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 21.01.2025 - 23:00
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        Hadja Lahbib: Türkiye aracılığı ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istiyoruz
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        AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, “Türkiye aracılığı ile insani koridorlar oluşturarak Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği ve yardımı ulaştırmak istiyoruz’’ dedi.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Lahbib, kentte Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu. Deprem ve mülteci konularının görüşüldüğü toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Lahbib, öncelikle Bolu’da yaşanan otel yangını ile ilgili üzüntü ve başsağlığı dileklerini iletti.

        ‘EN BÜYÜK İNSANİ PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ’

        Hadja Lahbib, Avrupa Birliği’nin 6 Şubat depremlerinden bu yana tarihindeki en büyük insani programı yürüttüğünü ifade etti. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Lahbib, “Avrupa Birliği aslında tarihindeki en büyük insani programı burada yürütüyor. 6 Şubat depremleri çok geniş bir bölgeyi etkiledi. Tabi ki bu afet hem burada yaşayan insanları hem de mültecilerin hayatlarını daha da zorlaştırdı. Avrupa Birliği de Türkiye ile en çok ihtiyaç olan zamanlarda dayanışma içerisinde oldu. Avrupa Birliği bu desteği en büyük sivil koruma operasyonu desteğini gerçekleştirerek sağladı. İnsani yardım bağlamında 78 milyon Euro destek sundu’’ dedi.

        ‘DESTEKLERİMİZ SÜRECEK’

        Özellikle Suriye’de yerinden edildikten sonra bir de depremi yaşayan mültecilerle bir araya gelme fırsatının olacağını ve toparlanma çalışmaları için de desteklerinin devam edeceğini anlatan Hadja Lahbib, “Suriye’de yerinden edildikten sonra buraya gelerek depremi yaşayan insanlarla da bir araya gelme fırsatım olacak. Bütün bunlar çok daha fazla dayanışma ve şefkate ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına girerken, Avrupa Birliği olarak yaptığımız taahhütlerin de değişmediğini ifade etmek isterim. Toparlanma çalışmalarımız için de desteğimiz devam edecek. Hem ev sahibi toplulukların hem de mültecilerin ihtiyaçlarının sağlanması konusundaki desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

        ‘İNSANİ KORİDOR OLUŞTURARAK DESTEK OLMAK İSTİYORUZ’

        Suriye’deki krizin yeni bir aşamaya geldiğini ve ihtiyaç duyanlara da destek olmak için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarının altını çizen Lahbib, Türkiye aracılığı ile insani koridor oluşturarak, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırmak istediklerini söyledi. Lahbib, “Suriye’deki kriz yeni bir aşamaya geçtiği için biz ihtiyaç duyanlara mümkün olan her türlü desteği sunabilmek için yeni yöntemler bulmak üzerinde çalışıyoruz ve Türkiye aracılığı ile insani koridorlar oluşturarak Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği ve yardımı ulaştırmak istiyoruz. Bir konuda ayrıca takdir etmek isterim. Suriyelilerin ülkelerine gidip oradaki durumu görüp kalıp kalamayacaklarını değerlendirmeleri konusunda Türkiye yardımda bulunuyor. Oradaki durumu kendi gözleri ile görmek isteyenler gidip geri dönebiliyorlar. İnsan onuruna yakışır bu kararlarından dolayı da tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, özellikle deprem ve mülteciler konusunda birlikte çalışmaktan memnun olacaklarını söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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