Husumet yaşadığı Mehmet Yasin'i bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Fidanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. ile Mehmet Yasin Deveci, parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan Efe Görkem Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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