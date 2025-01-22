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        Husumet yaşadığı Mehmet Yasin'i bıçaklayarak öldürdü

        GAZİANTEP'te Efe Görkem Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:25
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        Husumet yaşadığı Mehmet Yasin'i bıçaklayarak öldürdü
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        GAZİANTEP'te Efe Görkem Y. (17), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Yasin Deveci'yi (19) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Fidanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Efe Görkem Y. ile Mehmet Yasin Deveci, parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci'yi sırtından bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Deveci kurtarılamadı. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan Efe Görkem Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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