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        Kavşağa cep çalışması, 'standart dışı' olduğu gerekçesiyle durduruldu

        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde, belediyenin Yeşildere ve Göksu mahallelerinin girişindeki kavşağa güvenli geçiş için cep açma çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 'standart dışı' uygulama olduğu gerekçesiyle durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:30
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        Kavşağa cep çalışması, 'standart dışı' olduğu gerekçesiyle durduruldu
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        GAZİANTEP’in Oğuzeli ilçesinde, belediyenin Yeşildere ve Göksu mahallelerinin girişindeki kavşağa

        güvenli geçiş için cep açma çalışmaları, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 'standart dışı' uygulama olduğu gerekçesiyle durduruldu. Bölgede yaşayanlar, çalışmanın durdurulmasına tepki gösterdi.

        Oğuzeli ilçesi girişindeki yol çalışmaları kapsamında Yeşildere ve Göksu mahalleleri girişine kavşak yapıldı. Çalışma sonunda mahalleli, bölgeye girişlerin zor olduğunu ve uzun mesafeler dolaştıklarını ifade ederek, Oğuzeli Belediyesi'ne müracaat etti. Oğuzeli Belediyesi yetkilileri, talep doğrultusunda kavşağa cep açma çalışmaları başlattı. Asfalt dökme işlemi sırasında, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu belirterek, çalışmayı durdurdu. Yeşildere ve Göksu mahallelerinde yaşayanlar çalışmanın durdurulmasına tepki gösterdi.

        Göksu Mahallesi Muhtarı Mehmet Taşdemir, mahalleye girişi sağlayan kavşağa güvenli geçiş için yapılan cep çalışmasının durdurulduğunu belirterek, "Bu yol, mahallemizi ikiye böldü. Arazimizin yüzde 50'si mahallenin güneyinde, yüzde 50'si kuzeyinde kaldı. Aktif kullanılan yolda araçlar kavşağı fark etmediği için mahalleye giriş yapılırken sık sık kazalar oluyor. Bu kazaların önlenmesi için cep yapılmasını talep ettik. Bunun için belediye cep yapma çalışması başlattı ama Karayolları ekipleri durdurdu. Biz bir an önce bu yol sorununun çözülmesini ve hem kazaların önlenmesini hem de mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        'SIK SIK KAZALAR MEYDANA GELDİ'

        Yeşildere Mahalle Muhtarı Arif Karagöz ise kavşağa dönüş için cep yapılıp, mahallelerine bağlantı yolu açılmasını istedi. Bağlantı yolu olmadığı için köye girişlerde sürücülerin ani fren yapıp kazalara sebebiyet verdiğini anlatan Karagöz, "Bu yol bölünmüş yol olduğu için hız limiti 110 kilometre. Yolu kullanarak mahallemize dönüş yapmak için kavşağa yaklaşan araçlara peşlerinden hızla gelen sürücüler çarpıyor. Sık sık hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazalar meydana geldi. Bu nedenle biz kavşak öncesi cep yapılarak, kazaların önlenmesini talep ettik. Belediye de bu başvurumuzun ardından cep yapılması için çalışma başlattı ama Karayolları ekipleri 'standart dışı' uygulama olduğu gerekçesiyle durdurdu. Daha önce müracaat ettiğimiz halde, Karayolları bunu yapmadı, şimdi yapmak isteyen belediyeye engel oldu. Bu durum hem bizleri mağdur ediyor, hem de kazalara yol açıyor. Hız limiti 110 kilometre olan yolda kavşak var ama cep yok" diye konuştu.

        Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Hamurcu ise mahalle girişlerinde daha önce var olan giriş alanlarının yol düzenlemesinin ardından kapatılması ile mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerin duyarlılıklarını beklediklerini kaydetti.

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