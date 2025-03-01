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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 14 gözaltı

        GAZİANTEP'te 14 adrese düzenlenen baskında piyasa değeri 2 milyon 540 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:35
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 14 gözaltı
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        GAZİANTEP'te 14 adrese düzenlenen baskında piyasa değeri 2 milyon 540 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı, Nizip, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yapılan 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 2 milyon 540 bin TL değerinde olan 18 bin 285 paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 450 kilogram gümrük kaçağı tütün, 490 kilogram kaçak çay, 25 elektronik sigara ve 180 bin 300 kaçak makaron ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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