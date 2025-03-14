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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (2)

        TEMELATMA TÖRENİNE KATILDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dülük- Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:45
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        Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli bir dönemin kapısını aralıyoruz (2)
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        TEMELATMA TÖRENİNE KATILDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dülük- Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı.

        'İLERİ TAŞIMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR'

        Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek Gaziantep'in ulaşım altyapısını güçlendirmek için muhteşem bir ortak projeye daha imza atıyoruz. Canıgönülden inanıyorum ki Dülük-OSB tüneli ve devamındaki otoyol bağlantısı bakanlığımız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz arasındaki başarılı iş birliğinin yeni bir örneği olacak. Özellikle inovasyon alanında çok önemli projelere imza atarak son 23 yılda hayata geçirdiği markalaşma ve Ar-Ge projeleri sayesinde patent liginin de en hızlı oyuncularından biri olmuştur. Tarım faaliyetlerinin yanı sıra tekstil, gıda, metal, makine, boya-kimya, plastik, otomotiv, inşaat, ağaç ürünleri, deri ve ayakkabı üretimi gibi çok çeşitli bir üretim yelpazesi var. Ve bugün yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleştirdiği ihracatıyla en çok ihracat yapan şehirlerimiz arasında 6'ncı. Elbette ülkemiz ekonomisi için böylesi önem taşıyan Gaziantep'i ulaşım ve iletişim altyapısıyla daha da ileri taşımak boynumuzun borcudur" dedi.

        '12 KARA YOLU PROJEMİZİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

        Bakan Uraloğlu, "Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Nurdağı-İslahiye yolu, Sakçagözü geçişi, Gaziantep-Yavuzeli-Araban yolu, Yeşil Vadi ve Beykent köprülü kavşakları, Dutlu köprülü kavşağı, Gaziantep-Kilis yolu, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep çevre yolu kesimi), Başpınar ve Şehir Gösteren Köprülü Kavşakları, Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Devlet Yolu, Üniversite Köprülü Kavşağı ve geçen yıl açtığımız Gaziantep Şehir Hastanesi kavşağı gibi önemli kara yolu projelerini hizmete sunduk. Osmaniye-Nurdağı yolu, TAG otoyolu üstyapı onarım işi, Gaziantep-Nurdağı devlet yolu yapım işi gibi 12 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Şimdi de Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle birlikte Dülük-OSB tüneli yapım çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Konuşmamın başında belirttiğim üzere bu projemizi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 300 bin çalışanıyla aralıksız üretimini sürdüren Gaziantep Organize Sanayisi'nde çalışan vatandaşlarımızı Dülük Ormanları'nın altından geçirecek şekilde planlanan proje kapsamında; 3 bin 250 metrelik 2 tünel inşa edilecek ve yapılacak bağlantı yolları ile birlikte projenin toplam uzunluğu 8 bin 600 metre olacak. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz tüneli inşa ederken, Karayolları Genel Müdürlüğümüz de kalan 5,4 kilometrelik kesimi ve bu kesimde 3 farklı seviyeli kavşak ile 1 adet demir yolu köprüsü inşa edecek. Söz konusu projemiz tamamlandığında özellikle OSB'de çalışan vatandaşlarımızın işe gidip gelme süreleri kısalacak ve trafik yoğunluğu azalacak. Bu da hem iş verimliliğini artıracak hem de şehir içi trafiği rahatlatacak. Yine bakın buraya gelirken Şahinbey Belediyemizin inşa ettiği 100. Yıl Tünelleri'nden geçtik. Gerçekten 100'üncü Yıl Tünelleri'nin, yerel yönetim düzeyinde kolay kolay benzeri görülmeyen bir eser olduğunu özellikle ifade ediyorum. 2 bin 500 metre uzunluğundaki tünelleri ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile muhteşem bir proje. AK Parti belediyeciliği budur işte. Darısı, seçildiği ilin dertleri ile dertlenmeyen muhalefet belediyelerine olsun. Ne diyelim. Yollar, köprüler, tüneller ve raylı sistemlerle Gaziantep'i Türkiye’nin ve dünyanın en modern şehirlerinden biri haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu. Konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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