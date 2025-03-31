Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını

        GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatili ile ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını
        ABONE OL

        GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatili ile ziyaretçi akınına uğradı. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını belirterek, "Ramazan Bayramı’nın ilk günü 11 bin 500 ziyaretçi ağırladık. 9 günlük tatil süresinde 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.

        Kentte, 350 türden 8 bin hayvanın barındığı Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçiyi ağırlıyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra ve flamingo gibi hayvanları görmek isteyenlerin akın ettiği bahçede, çocuklar ilk defa gördükleri hayvanların bol bol fotoğrafını çekti.

        Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 11 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin girişinde de ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Genellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler, bayram tatilinde çocuklarının hayvanları görmesi için buraya geldiklerini ifade etti. Çocuklar ise televizyonlarda izledikleri hayvanları ilk kez canlı gördükleri için hem heyecanlı hem mutlu olduklarını dile getirdi.

        'YIL SONU HEDEFİMİZ 6 MİLYON ZİYARETÇİ'

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Gaziantep ve çevre illerden aileleri ağırladıklarını belirten Özsöyler, "Bayram tatili süresince 100 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

        Bayramın ilk günü 11 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne, 2'nci gün 20 bin civarında kişinin geldiğini belirten Özsöyler, "Bu rakamların tatil süresi sonunda 100 bini bulmasını bekliyoruz. Geçen yıl buraya 5 milyon kişi gelmişti. Bu yıl ziyaretçi sayımızın 6 milyona ulaşacağına ve geçeceğine inanıyoruz. 350 türden 8 bin hayvanı misafir ettiğimiz Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenlerin yüzde 85'i Gaziantep dışındaki illerden ve çevre ülkelerden geliyor. Yeni yapacağımız projelerle Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni cazibe merkezine dönüştürmeyi ve ziyaretçi sayımızı artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 105 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bek...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili boyunca 100 bin ziyaretçi bek...
        Gaziantep'te 4 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 4 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        Nurdağı Kaymakamı Erciyas afetzedelerle bayramlaştı
        Nurdağı Kaymakamı Erciyas afetzedelerle bayramlaştı
        Zeugma Mozaik Müzesinde bayram hareketliliği
        Zeugma Mozaik Müzesinde bayram hareketliliği