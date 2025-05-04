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        Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:15
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        Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. M.E.C.'nin (25) kontrolünü yitirdiği 31 AKZ 639 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü M.E.C. ile yanındaki Ö.C. (9), B.C. (52) ve S.C. (48) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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