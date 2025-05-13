TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmuz S. yönetimindeki 34 SZ 2939 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.B.'nin kullandığı 46 AJJ 572 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Şehmuz S., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şehmuz S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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