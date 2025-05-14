CANLI YAYIN DUYURUSU

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        ZiraatTürkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesinin maçın oynanacağı Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na gelişini DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:12 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:12
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        ZiraatTürkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesinin maçın oynanacağı Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na gelişini DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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