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        Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanan Özlem öldü

        GAZİANTEP'te ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanınca nefessiz kalan Özlem Yuvarlak (6), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:05
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        Ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanan Özlem öldü
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        GAZİANTEP'te ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolanınca nefessiz kalan Özlem Yuvarlak (6), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Özlem Yuvarlak odasında oyun oynarken iddiaya göre üzerinde bulunduğu ranzaya asılı bornoz ipi boğazına dolandı. Bir süre sonra yakınları tarafından fark edilen küçük çocuk, çağrılan ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan küçük Özlem, bu sabah hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özlem Yuvarlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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