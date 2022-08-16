"Antep Kısa Film Festivali"nin üçüncüsü düzenlenecek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir grup sinema sever tarafından düzenlenen "Antep Kısa Film Festivali"nin üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Sinema severlerin "Big bang ve berisi" ismini verdikleri topluluk Gaziantep'te kısa film üretimini arttırmak, kısa film ilgililerini bir araya getirerek yeni üretimlere katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde, Antep Kısa Film Festivali Gaziantep sinema salonlarında düzenlenecek.

Festivalde "en iyi kısa kurmaca" ve "en iyi kısa belgesel" konularında düzenlenen yarışmada, birinci olanlara 6 bin lira, yarışma bölümüne seçilen her filme ise 400 lira gösterim ödülü verilecek.

Kısa film gösterilerinin sinema salonlarında seyirciyle buluşacağı festivalin son başvuruları ise 14 Ekim'de sona erecek.

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