Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi

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GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli-havanlı saldırıya uğrayan Gaziantep'in Karkamış ilçesinde eğitime 2 gün daha ara verildi.

Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde eğitim-öğretime 28-29 Kasım tarihlerinde ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

21 Kasım Pazartesi günü, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden 10 havan/roketli saldırı düzenlenmiş, atılan havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etmiş, bazı roketler ise boş araziye düşmüştü. Saldırıda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından eğitime 1 hafta ara verilmişti.

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