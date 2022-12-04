Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlara hediye verdi

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GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden sorulan soruları doğru cevaplayan vatandaşlara hediye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen vatandaşlara tablet ve bisiklet hediye etti.

Sosyal medyada ilçede yapılan hizmetler hakkında sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşlara, 73 bisiklet ve 5 tablet verildi.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen Başkan Tahmazoğlu, ilçenin sürekli gelişim gösterdiğini belirterek, "Vatandaşımızın işlerini kolaylaştıran ve yaşamlarına dokunan çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 44 bin bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl bu rakamı 60 bine çıkaracağız. Vatandaşımızın ve ilçemizin ihtiyacı olan her şeyi el birliği ile yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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