AK Partili Erdoğan Araban ilçesini ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban ilçesine ziyarette bulundu.

Erdoğan, ziyaretleri kapsamında gittiği ilçede Araban-Besni kara yolu arasındaki 12,5 kilometrelik kısmında başlatılan yeni bölünmüş yol inşaatı inşaat alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Çatboğazı Baraj Gölü'nün suları altında kalacak olan Araban-Besni kara yolu üzerindeki Araban ilçesi çıkışından Adıyaman il sınırı arasındaki 12,5 kilometrelik bölünmüş yol çalışmalarının sözleşme bedeli 84 milyon 83 bin 148 liradır. Çatboğazı Baraj Gölü'nün suları altında kalacak olan yolun yeni güzergahı çalışması bölgeye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da yolun bölgeye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

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