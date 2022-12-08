Gaziantep'te "SANTEK Kariye Etkinliği" yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulunca (SANTEK) kariyer etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, katılımcı ve öğrenciler fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, öğrencilere mesleki, eğitim ve kariyer anlamında tavsiyeler aktarıldığını belirtti.



Etkinliğin önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bayram, "Bol bol özgeçmiş okuyun. Nasıl olsa sizden önce birileri bu kariyeri yapmış, bu insanlar nasıl buralara gelmiş hangi aşamalardan geçtiğini öğrenin. Dünyada en pahalı işi tecrübedir. Tecrübeli kişileri dinleyerek onların hatalarından örnekler alarak, kendi hayatınızı ve kariyerinizi oluşturun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir ise Gaziantep'in Türkiye'nin üretim merkezlerinden olduğunu ve 10 milyar doları geçen ihracatıyla 6. sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Gaziantep, kayıtlı 4 bin 500 sanayi sicil belgeli firmasıyla ülkemizin sanayi üretiminde itici güç olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Abdullah Ozan da üniversitelerin sanayi için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ozan, şu anki yetkililerin yerine ileride öğrencilerin geçeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zor bir iş yoktur, zor insan var. Yontulmamış bir kalıba sokulmamış zihinlerimiz vardır. Farklı düşünebilmek, o farklı düşünebildiğini ürüne, hizmete, ilişkilerde farklı boyuta taşıyabilmektir. Bir düşünme eğer altı sağlamsa onun önünde hiçbir şey duramaz. Damdan düşen olarak, minderden düşmüş biri olarak değil minderde duran, mücadeleye devam eden biri olarak buradayız."



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