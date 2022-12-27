Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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