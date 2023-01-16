Araban'da sis etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini etkiledi.



Sabahın ilk saatleriyle birlikte etkisini hissettiren sis, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü görüldü.



Olası bir kaza için tedbirlerini artıran güvenlik güçleri, ilçeyi Gaziantep ve Adıyaman'a bağlayan karayollarında sürücüleri uyardı.



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