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        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında 2 sergi açıldı

        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında "Pür Hayal" ve "Fakat Kalbim Seninle" isimli sergiler açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 03.10.2023 - 18:14
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        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında 2 sergi açıldı
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        Gaziantep'te çağdaş sanat anlayışı kapsamında "Pür Hayal" ve "Fakat Kalbim Seninle" isimli sergiler açıldı

        Hakan Aysev'in konseriyle dün başlayan GAGİAD Kültür Sanat Festivali kapsamında bugün iki sergi açılışı için Pürsefa Hanı'nda tören düzenlendi.

        Serginin açılışına Sanko Holding Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ile iş ve sanat dünyandan davetliler katıldı.

        Serginin küratörü Yasemin Bay, AA muhabirine, GAGİAB Kültür Sanat Festivali'nin bu yıl ilkinin düzenlendiğini belirterek, şunları aktardı:

        "Festival kapsamında çağdaş sanatı merkeze alan etkinlik programı oluşturduk. Sergilerimizin yanı sıra halka açık ücretsiz klasik müzik konserlerimiz, sanatçı söyleşilerimiz, ve çocuklar için atölyelerimiz söz konusu. Handa 2 ayrı sergimiz bulunuyor, 28 Ekim'e kadar sürüyor. Hanın ilk katında Pür Hayal sergisi yer alıyor. Bu sergide geçmişten bugüne usta sanatçılarımızdan günümüze kadar uzanan sanatçıların eserleri yer alıyor. Hanın üst katında ise 'Fakat Kalbim Seninle' sergimiz var. Toplamda 43 sanatçının eserleri yer alıyor."

        "Anadolu Nefesli Beşlisi" grubunun da konser verdiği sergiyi gezen katılımcılar, küratör Yasemin Bay'dan bilgi aldı.

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