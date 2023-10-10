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        Gaziantep'te 40 bin öğretmene bisiklet dağıtılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kent genelindeki 40 bin öğretmene ücretsiz verilecek bisikletlerin dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:09
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        Gaziantep'te 40 bin öğretmene bisiklet dağıtılacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kent genelindeki 40 bin öğretmene ücretsiz verilecek bisikletlerin dağıtımına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Spor Dostu Gaziantep" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ildeki gençlerin ardından öğretmenlere de bisiklet dağıtılıyor.

        Kentte görevli 40 bin öğretmenin dahil edildiği çalışma çerçevesinde ilk bisikletler Şehitkamil ilçesindeki öğretmenlere verilmeye başladı.

        Dağıtım sırasıyla Şahinbey, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde devam edecek.

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